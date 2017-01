Miért kapott 285 millió dollárt Trump gazdasági főtanácsadója a Goldman Sachstól?

Az 56 éves üzletember szinte egész szakmai pályáját ennél a pénzügyi óriásnál futotta be. 1990-ben lépett be a Goldman Sachs-hoz, ahonnan most a Fehér Házhoz távozott. A 26 évet a Goldman Sachs igen gálánsan dotálta: 220 millió dollárt kapott a Cohn család a cég részvényeiből. Még ugyanaznap közölték: 65 millió dollárt készpénzben kap a távozó vezető. A várható bírálatokat megelőzve közölte a Fehér Ház: egy cent fizetést sem vesz fel Gary D. Cohn azért, hogy tanácsokat ad Donald Trumpnak.

Netán a Goldman-Sachs ezért fizeti meg előre? A gyanú mindenesetre fennáll. A republikánus párt elnökei hagyományosan Goldman-Sachs pénzügyminisztereket alkalmaznak. Így volt ez a nagy pénzügyi válság idején, amikor Hank Paulson, a Goldman-Sachs exfőnöke intézte az ügyeket Washingtonban. A válságban mindenki rosszul járt – kivéve a Goldman-Sachsot. Most is ez a cég adja a pénzügyminisztert, de Cohn nem ezt a posztot kapta, hanem a gazdasági főtanácsadóét. A pénzügyminiszter ugyanis Trump egykori kampánypénztárosa, aki akkor is tudott pénzt szerezni a Wall Streeten a jelöltnek, amikor ott közutálatnak örvendett.

Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy az állami döntéshozó helyeken üzletemberek ülnek, akik aztán vissza is térnek az üzleti életbe. Ezt a Transparency International friss jelentése hangsúlyozza. A korrupció gyanúja ilyenkor elkerülhetetlen – fogalmazza meg a véleményét a nemzetközi szervezet, melynek központja Berlinben működik. Az USA tavaly két hellyel rontotta helyezését a listán. Idén erre jóval több alkalma lesz, hiszen a Trump adminisztráció minden korábbinál több üzletembert alkalmaz fontos pozícióban – nem beszélve magáról az elnökről, akinek szintén nem sikerült minden kétséget kizáróan igazolnia, hogy a Fehér Házban el tudja választani saját üzleti érdekeit az Egyesült Államokétól. De lehet, hogy nem is akarja, mert úgy gondolja: ami neki jó, az az Egyesült Államoknak is jó…