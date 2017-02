A Paradicsom ehhez képest kutyafüle – kuvaiti kiállítás nyílt a Zászlómúzeumban

A többnyire az idősebb korosztályt megszólító időszakos kiállítás egy terembe sűríti az ázsiai kontinens országának főbb attitűdjeit. Fotók, szövetek, szimbólumok kalauzolják el a nézelődőket az arab ország tájaira, melynejk természetesen zászlaja is kiállításra került.

A lelkesítő dallamú kuvaiti himnusz és magyar himnusz elhangzása után a több mint fél évszázados magyar-kuvaiti együttműködések főbb stációit szemléltette Koppány Attila, a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviselője. Mind politikailag, mind kereskedelmileg jövedelmezőnek bizonyul a kapcsolat, hiszen Kuvaitban egy dinamikusan fejlődő térséget köszönthetünk. A konzul nyolc éves ott tartózkodása után biztosan állítja, hogy barátságosak és őszinték a kis ország mindennapjai.

Csillik Dilara, a Magyar Ázsia Társaság elnöke mindezt csak megerősíteni tudta és jellegzetes, finom humorával bemutatott pár érdekességet az adott térségről. Szerinte ha egy kuvaiti elhagyja a lakását, akár az ajtót is nyitva hagyhatja, hiszen biztos, hogy nem történik betörés. Ugyanígy a bűnözés sem jellemző, a turistákat pedig megbecsülik, amennyiben tisztelik az ország muszlim sajátosságait. Az idő pokolian meleg, nyáron akár 50 fok is lehet, és nincs természetes vize az országnak, ellenben, ha esik – évi két napot – akkor nagyon esik. A polgárok kötelezettségei és kiváltságai meglehetősen eltérnek a magyar rendszertől: nincs társadalombiztosítás, nincs jövedelemadó, de mindenkinek jár nyugdíj. A víz és az áram ingyenes.

Galambos Tamás, a Magyar Kereskedőház kuvaiti irodájának vezetője rávilágított arra, hogy az idillinek tűnő állapot fenntartása az üzletben és a politikában sok türelmet, alázatot és odafigyelést igényel. Ebben a térségben erősen igénylik a személyes kapcsolattartást a leendő ügyfelekkel és mivel meglehetősen sokan szeretnének itt üzletelni, így csak nemzetközi színvonalú ötletekre lesznek vevők az itteniek, és még mindig az adott szó fontosabb, mint a papír.

Bár a kiállítás már november óta látogatható és látogatott is, több okból csak most nyitották meg, ez viszont kifejezetten szerencsés abból a szempontból, hogy Kuvait két fontos ünnepe is februárban van. Ahogy Balogh Lászlótól, a múzeum igazgatójától megtudtuk, a kiállítást ég másfél hónapig lehet megtekinteni

.

Fotó: Konkoly-Thege György